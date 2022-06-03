Экотропу расширят в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае

Природный парк «Ергаки» на юге Красноярского края ведет подготовку к летнему сезону. На территории восстановят и расширят экотропу на озере Радужном.

На текущий момент наведен порядок на самых популярных площадках для отдыха. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Подходит к завершению благоустройство палаточного лагеря «Перекресток», где монтируют электростанцию и деревянные настилы для палаток.

Экотропу на озере Радужном также расширят с помощью досок.

В администрации парка напомнили, что обустройство ведется в ежегодном режиме. В 2021 году удалось выполнить ремонт более чем 80 м троп, а также обустроить новые участки тропы «К Висячему камню». Для посещения парка следует пройти регистрацию в МЧС и визит-центре. Специалисты ознакомят посетителей с основными маршрутами.