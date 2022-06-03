Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Сенегала заявил о готовности РФ содействовать экспорту зерна
Общество
В России появился национальный экологический фонд
Мир
В ЛНР временно заблокировали доступ к Viber
Мир
Экологи заявили об увеличении выбросов парниковых газов из-за санкций ЕС
Общество
Сильный ветер повалил 17 деревьев в Москве
Экономика
Цены на жилье в России рекордно снизились
Мир
В Киеве призвали НАТО признать Украину членом альянса де-факто
Мир
Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код
Мир
МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист
Экономика
Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу

Экотропу расширят в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природный парк «Ергаки» на юге Красноярского края ведет подготовку к летнему сезону. На территории восстановят и расширят экотропу на озере Радужном.

На текущий момент наведен порядок на самых популярных площадках для отдыха. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Подходит к завершению благоустройство палаточного лагеря «Перекресток», где монтируют электростанцию и деревянные настилы для палаток.

Экотропу на озере Радужном также расширят с помощью досок.

В администрации парка напомнили, что обустройство ведется в ежегодном режиме. В 2021 году удалось выполнить ремонт более чем 80 м троп, а также обустроить новые участки тропы «К Висячему камню». Для посещения парка следует пройти регистрацию в МЧС и визит-центре. Специалисты ознакомят посетителей с основными маршрутами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022