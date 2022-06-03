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В ЛНР сообщили о мерах предупреждения применения американских РСЗО ВСУ

ЛНР примет усиленные меры, чтобы Киев не начал применять американские РСЗО
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Фото: TASS/Zuma
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Луганская Народная Республика (ЛНР) примет усиленные меры, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начали применять американские РСЗО HIMARS против сил республики. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Он также напомнил об обещании Вашингтона о том, что РСЗО не будут применяться по территории России.

«Возникает вполне логичный вопрос: куда в таком случае из них будут стрелять? Такие заявления Пентагона, безусловно, вызывают у нас достаточно серьезные опасения. Нам придется принимать усиленные меры для того, чтобы Киев не начал применять это вооружение», — приводит ТАСС слова Пасечника.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В Москве к поставкам американских РСЗО Киеву отнеслись негативно. 2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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