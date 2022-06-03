Сильный ветер повалил 17 деревьев в Москве

В Москве из-за ветра с начала суток упали 17 деревьев. Об этом официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы сообщает в пятницу, 3 июня.

«Городские службы ликвидируют последствия непогоды. За 3 июня ветром повалено 17 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ветер с порывами до 17 м/с сохранится до конца дня.

Граждан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Рязани ветка дерева, упавшая во время шквалистого ветра, насмерть придавила женщину. Инцидент произошел на территории детского сада № 81. Прибывшая на место инцидента бригада врачей констатировала смерть пострадавшей, пишет REGNUM.

Департамент торговли и услуг Москвы обратился в пятницу к руководителям заведений общепита с просьбой временно закрыть летние веранды из-за непогоды.

На столицу обрушился ливень с грозой. Также наблюдался сильный ветер и туман. В МЧС РФ сообщали, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Автомобилистам рекомендовано значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не парковаться под деревьями.

Жителям столицы напомнили, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями, а также следить за детьми.