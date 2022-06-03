Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на жилье в России рекордно снизились
Мир
В Киеве призвали НАТО признать Украину членом альянса де-факто
Мир
Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код
Мир
МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист
Экономика
Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу
Экономика
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария РФ
Мир
Москва и Луганск стали городами-побратимами
Общество
Лимузин Жириновского выставлен на продажу
Авто
В мае на учет в РФ встало менее 28 тыс. автомобилей
Наука
Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
Сюжет:

Сильный ветер повалил 17 деревьев в Москве

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве из-за ветра с начала суток упали 17 деревьев. Об этом официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы сообщает в пятницу, 3 июня.

«Городские службы ликвидируют последствия непогоды. За 3 июня ветром повалено 17 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ветер с порывами до 17 м/с сохранится до конца дня.

Граждан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Рязани ветка дерева, упавшая во время шквалистого ветра, насмерть придавила женщину. Инцидент произошел на территории детского сада № 81. Прибывшая на место инцидента бригада врачей констатировала смерть пострадавшей, пишет REGNUM.

Департамент торговли и услуг Москвы обратился в пятницу к руководителям заведений общепита с просьбой временно закрыть летние веранды из-за непогоды.

На столицу обрушился ливень с грозой. Также наблюдался сильный ветер и туман. В МЧС РФ сообщали, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Автомобилистам рекомендовано значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию, отказаться от опасных маневров и не парковаться под деревьями.

Жителям столицы напомнили, что грозы приводят к резкому ухудшению видимости на дороге, что может стать причиной ДТП. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями, а также следить за детьми.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022