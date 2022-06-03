Один из пострадавших при обрушении на заводе скончался в Волжском

В больнице города Волжский Волгоградской области скончался 40-летний рабочий, пострадавший при обрушении бетонной плиты на абразивном заводе. Врачи продолжают бороться за жизнь его коллеги.

Как сообщает региональный минздрав, 43-летний мужчина остается в реанимации. Он и его погибший коллега поступили в больницу в тяжелом состоянии, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

3 июня в цеху на абразивном заводе произошло обрушение бетонной плиты. Под завалами оказались двое мужчин, выполнявших ремонтные работы. Еще два человека, находившиеся в тот момент в цеху, не пострадали.

1 июня в Быковском районе Волгоградской области от удара током погиб работник фермы. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.