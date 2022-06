Структура «отмены»

Суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд в западном медиаполе всё это время затмевал любые другие события, включая симптомы глобального экономического кризиса, военные конфликты или совсем уж мелочи вроде Каннского кинофестиваля.

Заседания шли с апреля, и, кажется, мало кого волновало, какое именно решение вынесет суд. Зрители (и особенно зрительницы) в интернете разделились на две категории: одни решительно осуждали Деппа как приверженца домашнего насилия, другие наслаждались тем, как эффектно выглядит актер на слушаниях, как уверенно держится. Трудно сказать, была ли это самая удачная роль Деппа за последние 10 лет, но то, что самая востребованная — точно.

Что уж там греха таить: «Пираты Карибского моря» уже всем смертельно надоели, в независимом кино Депп себя проявил за это время не слишком ярко, и важнейшим аргументом тут пока остаются «Фантастические твари». Первая часть собрала в мире $800 млн, вторая — $700 млн, а третья задержалась на $400 млн. Так что Депп, которого из-за скандала с Херд выкинули из третих «Тварей», может теперь приходить к продюсерам и заявлять, что его присутствие в блокбастере — это $300 млн к кассе. Звучать будет эффектно, хотя причины провала фильма, пожалуй, не в этом. Просто хорошо, что Деппа там не было, потому что иначе низкую кассу могли бы повесить на него, а это для артиста было бы вредно, особенно во время суда.

Итак, присяжные пришли к выводу, что виноваты и Депп, и Херд. Но она виновата больше, так что Депп получит $15 млн, а Херд – всего $2 млн. Напомним, что Депп требовал с Херд $50 млн, а та в ответном иске — $100 млн.

Шоу было невероятное: перед залом суда шли костюмированные демонстрации, весь интернет высказывался по поводу каждого слова участников процесса, а хэштег #JusticeForJohnnyDepp набрал в «ТикТоке» почти 20 млрд просмотров. Но результат процесса всё равно был подобен разорвавшейся бомбе. Херд уже сказала, что будет протестовать и судиться дальше. Депп, который на оглашение вердикта не явился, написал открытое письмо о том, как трудно ему было и как все вокруг ему помогали. Эксперты подсчитывают ущерб, который был нанесен психике Деппа и Херд и их карьерам. Цифры с семью нулями сменяют друг друга, и ясно, что после этого процесса неприятные физиологические подробности, звучавшие в обвинениях, будут еще долго муссироваться публикой, а большие студии такую славу не любят и в свои проекты за это не приглашают. Одна только история изнасилования бутылкой, словно сцена из «Груза 200», несовместима ни с «Марвел», ни с DC, ни с какими другими мировыми семейными брендами.

Но что будет дальше? Тут мнения расходятся. Многие эксперты считают, что теперь жертвы насилия влиятельных людей получили урок: если будешь об этом рассказывать, тебя выставят на посмешище, опозорят и приговорят к штрафу, который ты вряд ли сможешь быстро выплатить. Можно ли тягаться с абьюзером, ресурсы которого на порядок превышают твои, а харизма, авторитет, известность и личные связи делают его практически непобедимым? Стоит ли пробовать, если он очарует суд одним своим видом, а если он еще и талантливый актер, то сможет прекрасно разыграть свои монологи так, чтобы весь мир проникся к нему сочувствием. Таким образом, публичное обсуждение харассмента и абьюза, в том числе домашнего насилия, может откатиться сильно назад, и придется ждать новых «кейсов», где суд будет менее восприимчив к манипуляциям.

Другое мнение, напротив: движение #MeToo приобрело форму охоты на ведьм, и культура отмены — только одно из ее частных проявлений. Достаточно одного обвинения — и вот уже рушатся карьеры и жизни людей, чье поведение никогда не вызывало нареканий. «Охотницам» не нужно ждать суда, не нужно предъявлять неоспоримых доказательств, достаточно объявить о том, что они — потерпевшие. И что 10 или 20 лет они молчали, а теперь нашли в себе силы заговорить. И вот уже миллионы разъяренных пользователей соцсетей бьют тревогу, требуют уволить, разорить, посадить, презумпции невиновности в поп-культуре давно нет. Никто не ждет даже оправданий, все хотят публичной казни. И отмены, в том числе посмертной.

Ясно, что решения здесь быть не может, всё будет развиваться между этими двумя полюсами. Теперь публика жаждет вердикта по конфликту Мэрилина Мэнсона и Эван Рейчел Вуд: актриса обвиняет музыканта в систематическом насилии, он ее — в клевете, которая стоила ему больших финансовых (и не только) проблем. Мэнсон, в отличие от Деппа, не может похвалиться сексапильностью и любовью миллионов фанаток всех возрастов. Его образ построен на скандалах, провокациях и деструктивной энергии его супершоу, наполненных свифтовской сатирой и разрушениями всевозможных табу. Но поддержка у музыканта, конечно, мощная. Например, свежий клип Muse Will of the People не только отчетливо цитирует суперхит Мэнсона Beautiful People, но и в тексте превращает «народ» в «стадо баранов», играя фонемами. И если Мэнсон выиграет, то «отмен» станет сильно меньше. Правда, те, кто реально пострадал, так и останутся жертвами, наблюдающими за безнаказанными преступниками.

Автор — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора