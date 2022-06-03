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Власти Оренбурга намерены открыть городской пляж на следующей неделе

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В Оренбурге на следующей неделе намерены открыть городской пляж, расположенный на набережной реки Урал. Рабочим осталось установить некоторые малые архитектурные формы и получить разрешение Роспотребнадзора.

Сейчас на территории идут подготовительные работы. 2 июня замдиректора МКУ «ЖКХ» Артур Замилов рассказал, что на пляж уже завезли песок, также собраны теневые навесы, лежаки, кабинки для переодевания.

«Нужно восстановить спасательную вышку, душевые кабины, дополнительный туалет, это сделаем на днях. Также ждем ответ по пробам песка и воды. Все недочеты, которые были в прошлом году, будут устранены», — цитирует Замилова ИА «Урал56.ру».

Затем представители Роспотребнадзора должны провести экспертизу и выдать заключение. Предварительная дата официального открытия пляжа — середина следующей недели, 7–8 июня.

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