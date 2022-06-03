Синоптик рассказал о погоде в первые выходные лета

Первые выходные лета в Москве и Подмосковье будут прохладнее, чем обычно бывает в это время года, и местами ожидаются дождь и грозы. Об этом синоптик Александр Ильин предупредил в пятницу, 3 июня.

«В эти выходные температура немного собьется. Пройдет холодный фронт, и температура на 3–4 градуса понизится. Будет 18–21 градус, это не холодно, но ниже климатической нормы. Местами пройдет кратковременный дождь», — цитирует метеоролога телеканал «Звезда».

По его словам, самые активные грозы будут в ночь на субботу, а в выходные — лишь местами. Кучево-дождевая облачность будет рассеиваться.

Ранее в пятницу на Москву обрушился ливень с грозой, сильным ветром и туманом.

В связи с обильными осадками в вестибюль станции метро «Рижская» поступала вода. Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа. После чего вода ушла в дренажную систему вестибюля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

О плохой погоде в городе 3 июня предупреждали в ГУ МЧС России по столице. Отмечалось, что порывы ветра могут достигать 15 м/с.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне россиян ждет преимущественно теплая погода. При этом во многих регионах возможно превышение температурной нормы.