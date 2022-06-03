С 4 по 19 июня в «Москвариуме» пройдет экологический фестиваль «Горизонт»

С 4 по 19 июня 2022 года в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» пройдет ежегодный экофестиваль «Горизонт», посвященный экологичному образу жизни.

Фестиваль «Горизонт» — один из важнейших проектов «Москвариума», направленных на популяризацию заботы об окружающем мире, на защиту Мирового океана, а также на получение экознаний и реализацию социальных программ по сохранению живой природы. В этом году фестиваль пройдет при поддержке Мосприроды и ВДНХ. Вход на фестиваль свободный.

4 июня откроет фестиваль масштабный экологический забег по территории ВДНХ «Бежим за горизонт», принять участие в котором сможет каждый желающий. Цель забега — поддержка экоакции Мосприроды по сохранению деревьев «ПаркАрт». Сбор участников забега начнется в 9:30, старт — в 11:00.

В день забега гостей «Москвариума» ждет большой спортивный праздник с открытыми тренировками, лекциями, мастер-классами и розыгрышем призов! С 10:00 до 15:00 в стартовом городке около «Москвариума» можно будет поиграть в футбол, бадминтон, настольный теннис, дженгу и другие активные игры.

На протяжении всех дней фестиваля гостей ждет интересная и насыщенная программа от специалистов «Москвариума» и его партнеров. Все события будут посвящены семи направлениям, раскрывающим тему экологии и здорового образа жизни: «Я двигаюсь», «Я вижу», «Я дышу», «Я осознаю», «Я делюсь», «Я чувствую» и «Я делаю». Вся программа рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна как детям, так и взрослым.

В ходе фестиваля «Москвариум» запустит ряд важных экологических инициатив. С первого дня фестиваля океанариум полностью перейдет на раздельный сбор мусора для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Также «Москвариум» присоединится к акции фудшеринга, в рамках которой остатки еды из ресторанов на территории комплекса будут распределяться среди социально нуждающихся людей. Еще одной инициативой станет акция по переработке пластиковой упаковки из-под соли, используемой в океанариуме, в экоручки.

Частью команды фестиваля станут волонтеры всероссийской общественной организации «Делай!» — первого в России проекта, который объединил волонтеров-экологов во всех регионах нашей страны.

Участие во всех событиях фестиваля «Горизонт» бесплатное.