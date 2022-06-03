Специалисты Пентагона изучили российскую технику и вооружение, найденное на Украине. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

По словам авторов статьи, при разборке российского оружия специалисты якобы обнаружили множество деталей, созданных в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

С данным мнением не согласился директор по изучению России в CNA (научно-исследовательский институт в Арлингтоне) Майкл Кофман.

«Не было много доказательств, подтверждающих сообщения о проблемах в оборонном секторе России», — сообщил Кофман, добавив, что источники, которые делали громкие заявления о проблемах России в оборонной сфере, неочевидны.

2 июня американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк, выступая перед конгрессом США, сообщил, что разработанные РФ новые виды вооружений представляют прямую угрозу безопасности страны.

Он добавил, что РФ и Китай развертывают новые средства противостояния в киберпространстве и космосе, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут «наносить удары по целям в США с нескольких векторов.

Ранее, 30 мая, эксперт по международным отношениям из Лестерского университета профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express признал неспособность британской армии перехватывать российские ракеты «Кинжал». В марте признал неуязвимость этого российского оружия и президент США Джо Байден. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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