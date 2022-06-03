МИД упрекнул итальянские СМИ в нанесении урона отношениям Москвы и Рима

Попытка итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году в качестве шпионской операции наносит урон отношениям Москвы и Рима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг, 3 июня, на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В дипведомстве отметили, что 9 мая итальянский государственный телеканал Rai 3 показал сюжет о том, что в марте-апреле 2020 года российские эпидемиологи не боролись со вспышкой пандемии на севере Италии, а шпионили за силами и военными объектами НАТО в стране.

Кроме того, в сюжете прозвучали жалобы по поводу того, что направленных Россией в Италию масок и халатов не хватало, а аппараты ИВЛ работали не так, как надо.

«Хочется напомнить, что в то время когда о коронавирусе еще не было ничего известно, а Италия оказалась под ударом неизвестной и пугающей болезни, одной из немногих стран, которые протянули руку помощи итальянскому народу, стала Россия. Это было сделано исключительно из гуманитарных соображений», — подчеркнули в МИДе.

В сообщении также указывается, что никаких реальных доказательств шпионской деятельности со стороны Москвы в сюжете представлено не было. В дипведомстве считают, что итальянская государственная телекомпания решила сыграть на русофобии.

«Не прошло и двух лет — о нашей помощи забыли. Недолговечна же, получается, память у итальянских коллег. Такая сервильная и недальновидная линия поведения не только наносит урон нашим двусторонним отношениям, но и демонстрирует моральный облик отдельных представителей официальных властей Италии и ее СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Италии заняло неприличную позицию в вопросе антироссийских санкций. По ее словам, Италия забыла, что в разгар пандемии она подверглась остракизму в Европе и Россия была одной из первых стран, которая протянула ей руку помощи.

В середине февраля из-за обострения ситуации на территории Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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