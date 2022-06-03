МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист

Россия ввела санкции в отношении 41 гражданина Канады. Стоп-лист 3 июля опубликовал МИД РФ.

В рестрикционный список России попали руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники, говорится в публикации.

Сообщается, что данные меры приняты в ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные Канадой 8 мая. Как уточнили в Оттаве, перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса.

28 апреля Министерство иностранных дел России закрыло въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человека. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов. 19-го числа правительство страны расширило список, включив в него 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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