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Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вслед за переходом Херсонской области на российский телефонный код номера местных экстренных служб тоже изменятся. Жителей оповестят об этом по нескольким каналам, сообщил в пятницу, 3 июня, пресс-секретарь военно-гражданской областной администрации Сергей Мороз в своем Telegram-канале.

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«Сегодня на повестке дня у нас стоит несколько вопросов. Один из них — структурировать номера всех экстренных служб», — рассказал он.

Листовки с новыми телефонами полиции, спасателей, скорой помощи и газовой службы расклеят на досках объявлений и столбах. Также об изменениях объявят по радио и местному телевидению, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов проинформировал, что второй по счету российский мобильный оператор начнет работу в Херсонской области к 1 июля, третий — к 1 августа, сообщается на сайте aif.ru.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

31 мая стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Стремоусов 26 мая сообщал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

27 мая сообщалось, что Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что на территорию региона уж вошли российские сотовые операторы. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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