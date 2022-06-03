Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код

Вслед за переходом Херсонской области на российский телефонный код номера местных экстренных служб тоже изменятся. Жителей оповестят об этом по нескольким каналам, сообщил в пятницу, 3 июня, пресс-секретарь военно-гражданской областной администрации Сергей Мороз в своем Telegram-канале.

«Сегодня на повестке дня у нас стоит несколько вопросов. Один из них — структурировать номера всех экстренных служб», — рассказал он.

Листовки с новыми телефонами полиции, спасателей, скорой помощи и газовой службы расклеят на досках объявлений и столбах. Также об изменениях объявят по радио и местному телевидению, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов проинформировал, что второй по счету российский мобильный оператор начнет работу в Херсонской области к 1 июля, третий — к 1 августа, сообщается на сайте aif.ru.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

31 мая стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Стремоусов 26 мая сообщал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

27 мая сообщалось, что Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что на территорию региона уж вошли российские сотовые операторы. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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