Суд приговорил к 6,5 года колонии экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Суд приговорил к 6,5 года колонии экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о хищении 50 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Мещанском суде Москвы.

«Суд постановил признать Лукашевич виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима и 800 тыс. штрафа», — сказали в суде.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказались бывший директор департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаил Попов, экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков, а также предприниматель Николай Попов.

В ходе прений прокурор просил приговорить Лукашевич к семи с половиной годам колонии, Михаила Попова — к девяти, остальных двух фигурантов — к семи.

Согласно материалам дела, в 2016 году Минобрнауки в лице Михаила Попова заключило госконтракты с «Центром развития науки», гендиректором которого тогда была Лукашевич. Взамен ведомство получило работы, «основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах». Как заключило следствие, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 млн рублей.

Лукашевич была задержана в июле 2020 года и затем арестована. Во время рассмотрения дела она утверждала, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.