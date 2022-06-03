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В Госдуме заявили о скатывающемся к тоталитаризму европейском обществе

Депутат Гусев о предложении лишить Венгрию права голоса в ЕС: европейское общество скатилось к тоталитаризму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Европейское общество давно скатилось к тоталитаризму. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя предложение о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе.

Накануне зампредседателя Европарламента, член Социал-демократической партии Германии Катарина Барли в эфире немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk призвала временно лишить Венгрию права голоса в ЕС. По ее мнению, страна использует его для шантажа.

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«Заявления Барли выглядят противоречиво. Думаю, она даже не поняла, что сказала. Обвиняя венгерские власти в отсутствии демократии и правовых отношений, она призывает временно лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. То есть в так называемом демократическом обществе людей наказывают за самостоятельную позицию. Разве это демократия? Европейское общество давно скатилось к тоталитаризму, всех пытаются причесать под одну гребенку», — подчеркнул Гусев.

Ранее в этот день стало известно, что член палаты представителей США Раджа Кришнамурти предложил рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии, которая противится введению эмбарго на российскую нефть.

Конгрессмен призвал Госдепартамент применять двусторонний подход: усилить приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трех морей» для поддержания энергобезопасности Центральной Европы и рассмотреть возможность введения ограничительных мер против венгерских компаний, которые до сих пор сотрудничают с экспортерами нефти из РФ.

3 июня ЕС объявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. Новые ограничительные меры в том числе подразумевают запрет консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для РФ, а также затрагивают предоставление облачных сервисов.

Помимо этого речь идет об отключении от вещания на территории Евросоюза телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ Центр». При этом введено временное исключение из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ для Болгарии и Хорватии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 мая заявил, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Он отметил рост цен на энергоносители и увеличение инфляции. По его словам, управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти в такой ситуации было бы невыносимо, но пока этого удалось избежать.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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