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Российский McDonald's сменил название юрлица на «Система ПБО»

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Фото: Global Look press/Uwe Anspach
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Сеть ресторанов McDonald's в России сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на ООО «Система ПБО». Это следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов «КонтурФокус».

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По информации системы, заявление о госрегистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня.

Гендиректором ООО «Система ПБО» является Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в РФ.

Аббревиатура ПБО, вероятно, расшифровывается как «предприятие быстрого обслуживания».

Ранее в этот день новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

Накануне, 2 июня, ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s, продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет. Сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в России. При этом она не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.

23 мая стало известно о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечается, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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