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Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поездки на упрощенных автомобилях без ряда компонентов будут разрешены только по России и территории стран-партнеров. На данный момент договоренность достигнута только с Белоруссией. Об этом 3 июня пишет Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

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Страны ЕАЭС изменили технические требования к транспортным средствам

«Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией», — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба уточнила, что при регистрации таких машин на территории России и в странах-партнерах в документы на технику внесут отдельные отметки о том, что автомобили изготовлены в особом порядке. В России таким документом будет электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Ранее, в апреле, совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Документ прописывает требования к автомобилям на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До февраля следующего года каждое государство-член вправе устанавливать собственные требования к машинам, которые выпускаются в обращение на территории страны.

Эксперты отметили, что эти изменения фактически узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности. Поправки в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» вступили в силу 25 апреля.

1 апреля Forbes со ссылкой на проект указа Минпромторга «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих» сообщал, что министерство предложило снизить требования безопасности автомобилей для поддержки российского автопрома на фоне санкций. Для реализации этой меры предполагается принять особый технический регламент, который легализует использование деталей, полученных через «серый» импорт.

В пресс-службах автомобильных заводов КамАЗ, «АвтоВАЗ» и «Урал» заявили «Известиям», что поддерживают инициативу министерства.

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