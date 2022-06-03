Кадыров заявил, что Шойгу определил новые задачи операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проведении очень плодотворной встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на которой он предметно обсудил детали проведения специальной операции России по защите Донбасса. Для этого чеченский лидер в четверг, 3 июня, специально прибыл с рабочим визитом в Москву.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики», — сообщил после беседы с главой военного ведомства Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что поможет провести спецоперацию в более ускоренном темпе.

Кадыров отметил, что Шойгу поблагодарил чеченских бойцов за их вклад в борьбу с украинскими боевиками, а он в ответ отметил всестороннюю поддержку своих войск со стороны Минобороны России.

26 мая сообщалось, что четверо служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком спецподразделению Кадырова «Ахмат». Как сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецотряда Апти Алаудинов, когда спецназ обнаружил позицию украинских солдат в Боровском, желающих сдаться было больше, однако в ответ на такое решение соратники открыли по ним огонь из «Градов».

12 мая Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобожден населенный пункт Южное. Он отметил, что на зданиях в Южном установлены российские знамена и наблюдается положительная динамика в луганском направлении, где российская армия освобождает города от украинских националистов.

11 мая Кадыров также заявил, что военнослужащие ЛНР совместно с бойцами российского спецподразделения «Ахмат» взяли под контроль два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря».

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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