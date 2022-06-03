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В мае на учет в РФ встало менее 28 тыс. автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В мае россияне купили новых легковых автомобилей на 2% меньше, чем в апреле. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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По информации агентства, за май текущего года россиянами было куплено 27 458 новых легковых машин. Об этом говорит то, что именно такое количество авто было зарегистрировано и поставлено на учет. Это на 2% меньше, чем в апреле (27 965 шт.).

В то же время результат за май 2022 года уступает на 78% результату мая 2021 года.

Больше половины проданных автомобилей, то есть 56,5%, пришлось на четыре марки — Lada (6656 шт.), Kia (3576 шт.), Hyundai (3097 шт.) и Renault (2183 шт.).

При этом китайский автомобиль Chery поднялся на пятую позицию и был продан в количестве 1661 штуки. В апреле он занимал седьмую позицию.

Таким образом, в топ-10 по итогам мая попали: Lada (6656 шт.), Kia (3576 шт.), Hyundai (3097 шт.), Renault (2183 шт.), Nissan (1233 шт.), Haval (1220 шт.), Skoda (1095 шт.), Geely (905 шт.) и Toyota (870 шт.).

5 мая стало известно, что продажи легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. авто, по сравнению с мартом, но к концу месяца был зафиксирован небольшой всплеск спроса.

31 марта «Автостат» сообщили, что в феврале 2022 года на российском рынке было продано 166 люксовых автомобилей с пробегом, что на 60% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Самой популярной маркой вторичного рынка в сегменте Luxury является Bentley. На втором месте находится Rolls-Royce. Третье место занимает Maserati.

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