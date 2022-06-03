Американский журналист рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Украинские военные ведут обстрел мирных поселений Херсонской области ракетами с кассетной боевой частью. Точно так же на протяжении восьми лет они обстреливали Донбасс, заявил в пятницу, 3 июня, независимый журналист из США Патрик Ланкастер.

По его словам, он посетил один из населенных пунктов в области. И в один из первых же дней стал свидетелем гибели трех человек. От осколков кассетного боезаряда погибли родители местного жителя. Еще один человек погиб во дворе собственного дома.

«Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета.Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет в Донбассе, теперь они это делают здесь», — рассказал Ланкастер «РИА Новости».

Журналист отметил, что последний месяц жители Херсонской области живут под постоянными ракетными обстрелами со стороны ВСУ.

Также он рассказал о своем знакомстве с многодетной семьей. Местные жители сказали ему, что рады приходу России. Несмотря на то что от обстрелов пострадал глава семейства, уезжать они не планируют, так как, кроме дома, у них ничего нет.

Ранее в пятницу замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ отбили все попытки украинской армии вторгнуться в Херсонскую область. Область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В регионе началось вещание российских телеканалов и радиостанций. С 1 мая область ввела в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

Жители области также получат право на российское гражданство. Кроме того, власти региона выразили уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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