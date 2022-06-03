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Начальника московского главка МЧС Желтова госпитализировали из-за инфаркта при пожаре

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Начальник Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов находится в больнице после того, как ему стало плохо с сердцем на месте пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом сообщил заместитель главы МЧС Илья Денисов 3 июня.

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«Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — пояснил заместитель министра.

Кроме того, при тушении пожара также пострадал еще один сотрудник министерства, указал Денисов. Это старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС по Москве полковник внутренней службы Максим Серегин. Он также был госпитализирован.

Ранее в этот день сообщалось, что Желтов лично принимал участие в работах по ликвидации возгорания в здании. По предварительным данным, было установлено, что руководитель отравился продуктами горения.

В экстренных службах сообщили, что причиной пожара в бизнес-центре, который находится на улице Горбунова, могло стать короткое замыкание. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе умышленные действия.

Позже стало известно, что число пострадавших при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех человек. Как сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, всего из бизнес-центра было эвакуировано более 120 человек, спасены — 13.

Сообщение о ЧП в здании поступило в 09:31 мск, площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен пятый ранг сложности. На данный момент огонь потушен. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку.

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