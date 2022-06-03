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Лавров рассказал о прогрессе в вопросе передачи России Александровского подворья

Лавров: процесс передачи РФ Александровского подворья завершится скоро, прогресс есть
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Фото: Commons.wikimedia.org/Oleg Krupski
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 3 июня сообщил, что в вопросе передачи России Александровского подворья в Иерусалиме есть прогресс.

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«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», — сказал он на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества.

В середине апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что Израиль окажет содействие в передаче российской стороне Александровского подворья.

Тогда же израильские СМИ сообщали, что российский лидер Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом, в котором содержится просьба передать в собственность РФ расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

В начале 2020 года стало известно, что Израиль готов передать России Александровское подворье. В частности, были подготовлены необходимые документы. Вместе с тем в Иерусалиме отрицали, что решение в пользу Москвы было принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссахар.

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. Церковь Святого Александра, известная также как собор Святой Троицы, расположена в самом сердце Христианского квартала. Храм находится фактически под владением РПЦ с 1890 года. В 2015 году занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение оформить юридически все права России на Александровское подворье и церковь Святого Александра Невского в Иерусалиме.

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