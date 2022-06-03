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СМИ сообщили об изучении США захваченной российской техники на Украине

The New York Times: Пентагон исследовал на Украине захваченную российскую технику
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Фото: Conflict Armament Research
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Представители Пентагона в мае приезжали на Украину в рамках комиссии по изучению российской техники и фрагментов снарядов, которые оказались в руках украинских боевиков. Об этом в пятницу, 3 мая, пишет газета The New York Times.

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«Во время своего недельного визита на Украину в прошлом месяце следователи разобрали российское оборудование, которое им удалось заполучить, например, небольшие лазерные дальномеры и секции наведения крылатых ракет», — пишет издание.

Издание уверяет, что эксперты пришли к выводу, что в российской технике якобы много компонентов, произведенных американскими или европейскими компаниями: микросхем, печатных плат, антенн и других. Ожидается, что в связи с санкциями подобные товары не будут доставляться в Россию.

Накануне американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк, выступая перед конгрессом США, заявил, что разработанные Россией новые виды вооружений представляют прямую угрозу безопасности страны.

ВанХерк утверждает, что Россия и Китай развертывают новые средства противостояния в киберпространстве и космосе, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, которые могут «наносить удары по целям в США с нескольких векторов.

Ранее, 30 мая, эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express признал неспособность британской армии перехватывать российские ракеты «Кинжал». В марте признал неуязвимость этого российского оружия и президент США Джо Байден. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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