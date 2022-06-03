В правительство внесли проект по борьбе с мошенничеством с банковскими картами

Минфин России внес в правительство законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством по операциям с банковскими картами. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства в пятницу, 3 июня.

Проект предусматривает оперативный обмен информацией между Банком России и МВД РФ. Это нужно для раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт. Согласно документу, ведомства будут обмениваться данными на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Предполагается, что обмениваться будут с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

Такие меры содержатся в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а изменения вносятся в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности».

Отмечается, что сейчас широко распространенно мошенничество, связанное с добровольной передачей гражданами личных данных. Это могут быть номера платежных карт, паролей от них и других сведений. Получив такие данные, преступники переводят деньги без согласия клиентов.

«Оперативное взаимодействие МВД России с Банком России станет эффективным способом профилактики, пресечения и раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества», — говорится в сообщении Минфина.

Реализация законопроекта позволит оперативно обеспечивать МВД информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел. Министерство будет передавать Центробанку информацию о попыткамх перевода денег без согласия клиента. Затем регулятор будет передавать МВД сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций — обо всей цепочке транзакций.

Отмечается, что сейчас банки отвечают на запросы МВД по хищениям до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий.

Ожидается, что мошенничества по операциям с банковскими картами должны потерять экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов заблокируют и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств.

В начале апреля «Известия» писали, что МВД России и Генпрокуратура прорабатывают возможность доступа правоохранительных органов к базам данных банков и операторов связи. Отмечалось, что для этого планируется объединить эти базы в федеральную платформу, содержащую сведения о преступлениях в сфере информационных технологий. По словам экспертов, появление такого доступа ускорит процесс получения необходимых сведений, что должно привести к более быстрой реакции правоохранительных органов на мошеннические действия.