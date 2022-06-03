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Цены на аренду жилья в Крыму и на Кубани выросли на 21% за год

Цены на аренду жилья в Крыму и Краснодарском крае выросли на 21% за год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Аренда жилья в Крыму и Краснодарском крае, по данным исследования сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», подорожала до 21% в сравнении с прошлым годом.

Сдавать маху: в Сочи стало на 30% больше мошенничеств с арендой жилья
Как это связано с подорожанием квартир внаем на курорте

Дороже всего среди популярных крымских курортов арендовать жилье этим летом в Ялте — 4110 рублей в среднем за сутки, что на 14% больше, чем прошлым летом. Далее идет Гурзуф со средней стоимостью 3940 рублей за сутки (+11) и Алушта — 3520 рублей за сутки (+21%).

В Алупке снять жилую недвижимость можно в среднем за 3250 рублей в сутки (+19%), в Партените — за 3200 рублей (+13%), в Севастополе — за 3120 рублей (+9%), в Коктебеле — за 2970 рублей (–2%), в Евпатории — за 2910 рублей (+7%), в Судаке — за 2730 рублей (+16%), в Феодосии — за 2700 рублей (+7%).

В среднем в Ялте туристы тратят на аренду жилья на 10 дней 39 170 рублей. Примерно такая же стоимость в Гурзуфе — 39 тыс. рублей. Дешевле всего аренда стоит в Судаке — 27 480 рублей и Коктебеле — 29 920 рублей.

По сравнению с прошлым годом стоимость посуточной аренды на краснодарских курортах выросла в среднем на 20% и сейчас составляет 3640 рублей за сутки.

Интересно, что спрос на курорты Крыма на это лето по сравнению с прошлым упал вдвое. Наибольшее снижение числа бронирований наблюдается в Евпатории, Гурзуфе и Алупке — почти в 2,5 раза меньше в каждом из городов.

20 мая директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков рассказал «Известиям», что на морских курортах юга России, в том числе в Сочи, активизировались мошенники. Они берут предоплату за бронирование арендного жилья, а потом пропадают. Иногда оказывается, что за одну и ту же квартиру заплатили сразу три-пять человек или реальная жилплощадь кардинально отличается от представленной на рекламных фотографиях. Число попыток обмана за последние несколько месяцев выросло на 30%.

Аферисты привлекают своих потенциальных жертв сильно заниженной стоимостью аренды. По данным «Этажей», спрос на съем жилья в Сочи вырос за последний месяц на 10–15%, и граждане пытаются сдать свои квартиры на 40–50% дороже, чем годом ранее.

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