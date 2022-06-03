МИД РФ уведомил США о расторжении меморандума о сотрудничестве в сфере культуры

МИД РФ уведомил США о прекращении действия меморандума между Москвой и Вашингтоном о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Об этом в пятницу, 3 июня, на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство США в Москве.

По словам дипломата, американские власти развернули широкомасштабную кампанию по дискредитации русской культуры.

«Предпринимаемые по линии спецслужб США и правоохранительных органов агрессивные шаги против руководства и активистов координационного совета организации российских соотечественников, которые традиционно занимались продвижением русского языка, истории нашей страны, традиций, фактически полностью подорвали деятельность данной структуры», — уточнила она.

Захарова добавила, что США преследуют российское культурно-историческое наследие в мировом масштабе. Она подчеркнула, что страна прямо заявляет о своей цели «отменить» всё, что связано с Россией.

Дипломат указала на то, что под удар поставлено наследие русских писателей, поэтов, художников и даже топографические названия. Но по ее мнению, он наносится не по России, а по мировой цивилизации.

«Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект. Такие действия американцев привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл», — считает Захарова.

Она заключила, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ.

Ранее, 30 мая, правительство РФ согласилось с идеей МИДа о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с США в сфере культуры.

Соответствующий документ был подписан сторонами 2 сентября 1998 года в Москве.

Тогда же, 30 мая, сообщалось, что Минобрнауки совместно с МИД РФ анализирует нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества «на предмет их прекращения или приостановления».

Также среди документов: Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 года; Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 года; Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки России и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США от 2012 года.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сказал «Известиям», что сейчас нет достаточной информации о том, какие из указанных соглашений действительно могут быть прекращены по инициативе российской стороны, а какие прорабатываются на предмет расторжения только на случай крайней необходимости или воли США.