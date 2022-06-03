Политолог прокомментировал предоставление гражданства Украины Невзорову

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в пятницу, 3 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал предоставление гражданства Украины внесенному в России в реестр иноагентов журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.

«Это определенным образом акцептует, накладывает резолюцию «Утверждено» на постановление СК об уголовном деле на Невзорова», — подчеркнул политолог.



Ранее в пятницу советник главы украинского МИДа Антон Геращенко сообщил, что Невзорову и его супруге Лидии указом президента Украины Владимира Зеленского предоставлено гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной».

Как уточняет «Газета.Ru», среди документов, которые появились в Сети в связи с запросом Невзорова на получение гражданства другой страны, был найден запрос от украинского консульства в Италии в полицию Украины, датированный 28 апреля 2022 года. По украинским законам, супругов Невзоровых для получения паспортов должны проверить на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций. Отмечается, что у журналиста есть недвижимость в Италии.

22 марта СК России возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении Невзорова. По данным следствия, 9 марта журналист опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

22 апреля Минюст РФ внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов, а позднее, 4 мая, МВД России объявило Невзорова в розыск.

6 мая Басманный районный суд Москвы довлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или его экстрадиции на территорию РФ. После этого, 25 мая, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты Невзорова на решение Басманного суда о заочном аресте журналиста, однако оставил его без изменений.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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