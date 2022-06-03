На Украине ранили хорватского наемника из рядов ВСУ

На Украине ранили наемника из Хорватии, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он будет возвращен в республику на лечение. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил в эфире телеканал HRT со ссылкой на МИД Хорватии.

«Подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, минздрава и украинских властей перевезен в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что французский наемник ​убит в Харьковской области на Украине. Гражданин Франции приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск.

3 июня вернувшийся в Великобританию наемник, бывший офицер Королевского военно-морского флота Кертис, в интервью «Известиям» назвал то, что происходит в рядах боевиков Украины, хаосом и полным отсутствием подготовки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. В ведомстве уточнили, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Отмечалось, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России рассказали, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».