Житель Урала ожидает суда за 64 кражи телефонных кабелей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца Верхней Салды, обвиняемого в 100 эпизодах преступлений, связанных с кражей кабелей телефонной связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Установлено, что с июля 2021-го по февраль 2022 года мужчина проникал в колодцы кабельной канализации, где похищал медно-жильный кабель телефонной линии. Таким образом, без связи оставались люди, которые чаще всего пользуются стационарными телефонами.

По ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» совершено 64 преступления, по ч. 1 ст. 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» — 36 преступлений, пишет ТагилСити.ру.

По словам замначальника отдела следственной части СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Елены Пологовой, преступления совершались на территории практически всех районов Нижнего Тагила. Полученную медно-жильную проволоку обвиняемый сдавал в пункты приема металлов. Ущерб составил около 2 млн рублей.

В феврале 2022-го сотрудники полиции задержали злоумышленника. Через некоторое время подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск. Мужчину удалось задержать на съемной квартире в Екатеринбурге.

Материалы дела переданы в мировой суд Ленинского района города для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе.