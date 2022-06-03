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Два десятка новых авто получат липецкие поликлиники и больницы

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Медицинские учреждения Липецкой области получат 18 новых легковых автомобилей «Лада Гранта». Аукцион уже проведен, стоимость транспортных средств составила порядка 15 млн рублей.

Глава региона Игорь Артамонов, чьи слова приводит Lipetskmedia, пояснил, что автомобили закупили по госпрограмме «Развитие здравоохранения Липецкой области». Машины задействуют в перевозке пациентов в больницы и поликлинике, при выездах врачей на дом к пациентам, доставке лекарств и перевозке биоматериала для исследования.

Автопарк будет обновлен в 12 больницах и поликлиниках. В региональном управлении здравоохранения GOROD48 сказали, что обеспечение медиков транспортом способствует повышению доступности и качества медицинской помощи.

В начале мая сообщалось, что Липецкой области в этом году на обновление реабилитационного оборудования выделили 53,8 млн рублей из федерального бюджета. Современное оборудование необходимо для оказания пациентам эффективного лечения. Реабилитацию смогут пройти еще больше граждан амбулаторно и в условиях дневного стационара. Сделать это можно бесплатно, по полису ОМС.

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