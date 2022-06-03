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Егор Кончаловский тайно женился на Марии Леоновой

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой. Об этом он сообщил в пятницу, 3 июня, порталу «СтарХит».

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На вопрос о браке режиссер ответил, что они расписались.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — признался артист.

Ранее Егору Кончаловскому множество раз задавали вопрос о женитьбе, но он не комментировал его, хотя сами слухи о бракосочетании появлялись еще в 2019 году.

При этом отмечается, что у супругов растет сын Тимур, который родился 2 апреля 2017 года.

У Кончаловского также есть дочь от актрисы Любови Толкалиной. Мария учится на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института.

Говоря о жизни в России и других странах, артист отмечает, что сам живет в России и хочет, чтобы дети также жили тут. При этом он отметил, что сам учился на Западе и даже думал «по-английски». Вскоре, по его словам, он разочаровался и вернулся на родину. Как рассказал Кончаловский, Запад давно начал процесс деградации, «а сейчас это очевидно и трагично наблюдать, особенно, когда посещаешь те города, которые видел 20–25 лет назад».

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