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Финляндия продлила коронавирусные ограничения для въезжающих

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Фото: Global Look Press/LaPresse/Claudio Furlan
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Финляндия до 30 июня продлила ограничения на перемещение через границу из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщило финское МВД.

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«Пандемия COVID-19 продолжает распространяться», — отмечается в сообщении, которое приводит 78.ru.

Сейчас въезд в страну разрешен всем, кто привит одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским регулятором вакцинами. Однако российских препаратов в этом списке нет.

27 мая стало известно, что с 1 июня прибывающим на Кипр путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Как отметил министр транспорта Яннис Карусос, это важное решение, с которым страна возвращается к нормальной жизни в отношении туристических и пассажирских поездок.

Ранее, 24 мая, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах также заявил о решении смягчить правила въезда в страну в летний период в связи со снижением заболеваемости. Тест на COVID-19 не понадобится при въезде в ФРГ также с 1 июня.

16 мая Австрия сняла связанные с коронавирусом ограничения для въезда иностранных туристов. Так, при въезде в страну туристам больше не нужно предъявлять справки о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о наличии вакцинации.

В РФ продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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