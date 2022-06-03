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В ДНР возбудили дело в отношении похитителей дочери замкомандира Народной милиции

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении похитителей дочери заместителя командира одного из подразделений ДНР Владимира Демченко. Об этом 3 июня сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

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«По данному факту Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса ДНР («Захват заложников»)», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день Демченко заявил, его дочь и зятя удерживают в неизвестном месте. Вышедшие на Демченко «вольные партизаны Харьковщины» предлагали ему раскрыть информацию о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации и списки военнопленных Вооруженных сил Украины. При этом Демченко угрожали смертью дочери.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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