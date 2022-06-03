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«Зенит» стал первым вечным обладателем нового Кубка чемпионов Премьер-лиги

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Фото: футбольный клуб «Зенит»/fc-zenit.ru
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил на вечное хранение обновленный Кубок чемпионов «Тинькофф Российский премьер-лиги». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба команды.

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Футбольный клуб забирает трофей навсегда в случае трех чемпионств подряд или пяти за всё время.

Как отмечает 78.ru, кубок старого образца «Зенит» получил в конце сезона-2018/19, выиграв чемпионат в пятый раз в истории. В сезоне-2021/22 клуб одержал четвертую победу подряд и третью с момента появления кубка нового образца.

Таким образом, петербуржцы стали первыми вечными обладателями нового кубка.

30 апреля петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России по футболу.

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