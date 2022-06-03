Захарова оценила вероятность встречи Путина и Зеленского

Рассуждать о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского сейчас нет смысла. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не вижу смысла даже теоретически рассуждать на этот вопрос. Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль, функции и так далее по любым направлениям, всегда так относились. Но заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала», — сказала она.

Ранее, 31 мая, Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с Путиным.

Накануне Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Анкара готова продолжать оказывать необходимую поддержку, включая посреднические усилия, для продолжения переговоров между РФ и Украиной.

В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся в тот же день, Эрдоган предложил организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле.

23 мая Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Украиной, если та решит вернуться за стол переговоров.

В Киеве также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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