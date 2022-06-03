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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два рейса на Дальний Восток

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию выполнит два каботажных рейса из европейской части России в дальневосточные порты. Об этом сообщает пресс-служба «Атомфлота».

«Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России», — отметил и.о. генерального директора «Атомфлота» Леонид Ирлица.

По его словам, это «реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза». Платить за фрахт атомного контейнеровоза не нужно.

Планируется, что 15 июня контейнеровоз выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга, где встанет под погрузку. Переход займет около 7 дней. Первый рейс судна в летне-осеннюю навигацию пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Мурманск в период с 22 июня по 1 августа. Второй рейс запланирован на сентябрь.

«В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Рассматривается вариант, что атомный контейнеровоз после завершения погрузочных работ зайдет в порт Мурманск за дополнительным грузом, а затем выйдет в Петропавловск-Камчатский», — отметили в пресс-службе «Атомфлота».

Рейсы будут выполнены в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». «Атомфлот» сейчас ведет работы по открытию регулярной сезонной контейнерной линии в его акватории.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» способен перевозить контейнеры ISO 20 (1320 штук) и ISO 40 (428 штук).

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