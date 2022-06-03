Три многоквартирных дома и «Дом с башенкой» снесут в Саратове

В Саратове готовят к сносу три многоквартирных дома и «Дом с башенкой» на Славянской площади. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Михаилом Исаевым.

Аварийными, в частности, признали трехэтажный дом по 1-му проезду Энергетиков, построенный в 1954 году, двухэтажное здание на Лысогорской улице, возведенную в 1917 году одноэтажку на Астраханской улице.

Дома должны разрушить до 1 июня 2024 года. Собственникам дали три месяца на отселение.

Уже до 1 декабря должны снести дом на улице Чернышевского, также построенный в 1917 году. Ранее его хотели реконструировать.

Сохранить «Дом с башенкой» как память о месте просили местные градозащитники. В нем планировалось сделать музей с городскими достопримечательностями, пишет ИА «Взгляд-инфо».