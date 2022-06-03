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Работники сгоревшего бизнес-центра в Москве рассказали об эвакуации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Работники бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, в котором в пятницу, 3 июня, случился крупный пожар, рассказали «Известиям» о своей эвакуации.

Один из сотрудников сообщил, что тревога сработала лишь после того, как люди начали выбегать.

«Мой сотрудник вбежал в офис, говорит, там пожар. Сигнализация не сработала. Мы начали убегать. Потом сработала сирена. Мои все спаслись. <…> Мы не ожидали. До сих пор все в шоке, всех колотит», — объяснил мужчина.

Он отметил, что огонь распространялся с молниеносной скоростью.

«Пошла тревога пожарная, мы вышли. На первом этаже был дым. Все выбегали на улицу», — рассказала другая работница БЦ.

«В данном бизнес-центре у нас находится два офиса. К сожалению, мы не видели, с чего пожар начался, но нам показали видео. Вроде как наши офисы не задеты. У нас там много дорогостоящего оборудования. <…> Надеюсь, что всё обойдется. Мы вовремя эвакуировались. Жертв в нашей компании нет», — разъяснила сотрудница офиса оператора связи.

Утром в пятницу в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы произошло возгорание. В МЧС России указали, что сообщение поступило в 09:31 мск. Пожару присвоили высший ранг сложности — № 5.

Одного из спасенных с верхнего этажа здания госпитализировали. Предположительно, 24-летний молодой человек отравился продуктами горения.

Позже столичная прокуратура начала проверку.

По некоторым данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. По другой версии, возгорание началось из-за поджога. Точная причина сейчас устанавливается. Полностью справиться с огнем спецслужбам удалось в 12:32.

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