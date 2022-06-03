Воробьев рассказал о модернизации медицины в Подмосковье

Подмосковье поддерживает тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив (АСИ), чтобы находить новых партнеров и разрабатывать эффективные инструменты в оказании социальной помощи. Одно из главных направлений этой работы — медицина, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 3 июня, выступая на форуме решения социальных задач.

«Три магистральные темы я хотел бы назвать. Первая — медицина. После ковида мы видим, какая нагрузка выпала на врачей, особенно на первичное звено. Поэтому первое, что мы модернизировали, это все, что касается IP-телефонии, записи к врачу», — цитирует главу региона телеканал «360».

Воробьев отметил, что в области есть специальная программа поддержки медиков. Так, если врач приезжает работать в Московскую область, ему предоставляются субсидии на аренду жилья.

Также губернатор рассказал, что на пике пандемии число вызовов скорой помощи выросло с 6 тыс. до 14 тыс.

«Мы видели, что теряли звонки. Человека это раздражает. Мы внедрили IP-телефонию, когда, если, например, на базовой станции в Одинцове звонок занят, он переходит на другую станцию и дальше идет в работу», — рассказал Воробьев.

Ранее, 30 мая, Воробьев заявил, что власти Московской области продолжат оказывать максимальное содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе. 26 мая глава региона выразил мнение, что завод Mercedes, находящийся на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск Подмосковья, может возобновить производство в ближайшей перспективе.