Участку реки Иж в Ижевске присвоят статут памятника природы

Власти Удмуртии приняли решение присвоить статус памятника природы регионального значения участку реки Иж. Об этом сообщает республиканское правительство.

Речь идет о заболоченной пойме реки Иж, расположенной в северо-западной части города Ижевска. Участок объявлен памятником природы и получил название «Урочище «Верховья Ижевского пруда».

Площадь объекта составляет 270,3 га. Основной целью создания памятника природы является сохранение его исторической экосистемы (совокупности животных и растений), уточняет ИА «Сусанин».

Теперь на территории урочища нельзя проводить геологическое изучение недр и вести разработку месторождений, вырубать деревья и кустарники, строить дома и дороги. Также под запретом охота и промышленное рыболовство, создание мест для туристического отдыха вне разрешенных зон.

Отмечается, что конные и пешие прогулки по урочищу разрешены, как и сбор ягод и валежника. Вырубка деревьев допускается, но только аварийных и только в зимнее время.

В конце мая стало известно о намерении властей Иркутской области признать памятниками природы Чекановскую и Ботовскую пещеры. В них расположены многочисленные подземные галереи, присутствуют натечные образования, палеонтологические остатки и следы пребывания человека.