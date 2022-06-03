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Мост через ж/д пути трассы Заполярный – Сальмиярви откроют в 2022 году

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До конца 2022 года в Мурманской области должны открыть мост через железную дорогу на трассе Заполярный – Сальмиярви. Переправа готова к эксплуатации на 99%. Путепровод уже открыли.

ИА «Би-порт» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что подрядчику осталось завершить работы по водоотведению и нанести дорожную разметку. Также необходимо привести в порядок прилегающую территорию и убрать мусор.

На время ремонта на участке дороги периодически временно ограничивали движение.

Ранее сообщалось, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах. Больше половины работ — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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