Мост через ж/д пути трассы Заполярный – Сальмиярви откроют в 2022 году

До конца 2022 года в Мурманской области должны открыть мост через железную дорогу на трассе Заполярный – Сальмиярви. Переправа готова к эксплуатации на 99%. Путепровод уже открыли.

ИА «Би-порт» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что подрядчику осталось завершить работы по водоотведению и нанести дорожную разметку. Также необходимо привести в порядок прилегающую территорию и убрать мусор.

На время ремонта на участке дороги периодически временно ограничивали движение.

Ранее сообщалось, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах. Больше половины работ — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».