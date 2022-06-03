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Четырехлетний ребенок разбился при падении из окна в Стерлитамаке

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В городе Стерлитамак (Башкортостан) при падении из окна погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла вечером 2 июня на проспекте Октября, 91. Из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал мальчик 2018 года рождения. Ребенок скончался от полученных травм.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, пишет «МедиаКорСеть».

Как уточнили в Госкомитете по ЧС, вечером того же дня подобный случай произошел в Ишимбайском районе региона. 11-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. С множественными травмами его госпитализировали в ЦРБ.

Вечером 1 июня под окнами жилого дома в Бирске (Башкирия) был обнаружен пятилетний ребенок. Мальчик получил серьезные травмы при падении из окна, его доставили в больницу.

31 мая замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова заявила, что ответственность за инциденты с детьми несут их родители или законные представители. Она рекомендовала жителям Башкирии задуматься над мерами безопасности в квартирах и установить блокирующие устройства на окнах.

В 2021 году в республике при падении из окон погибли пять детей.

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