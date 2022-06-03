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На фестивале «Рыбная неделя в Москве» ведущие «Радио Дача» проведут мастер-класс по приготовлению «Большой ухи»

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Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
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Традиционный мастер-класс по приготовлению «Большой ухи» снова приходит на площадку фестиваля «Рыбная неделя в Москве». 4 июня в 13:00 на площади Революции ведущие «Радио Дача» Таня Фишер и Илья Муромов и шеф-повар рыбного ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан» Андрей Палесика проведут кулинарный мастер-класс по приготовлению ароматной ухи из стерляди с белыми грибами и на бульоне из петуха.

«Радио Дача» вот уже который год является главным информационным партнером фестиваля и, по доброй традиции, приглашает всех на открытый кулинарный мастер-класс, где в этот раз мы расскажем, как приготовить «Большую уху по-царски». В центре Москвы сварят 100 литров вкуснейшей ухи, а попробовать ее сможет каждый желающий!

А в 16:00, на Тверской площади начнется большой праздничный концерт со звездами «Радио Дача». Со сцены свои хиты гостям фестиваля подарят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Айвазов, группа «Чили», IVAN, Александр Добронравов и другие артисты.

И это не все сюрпризы от радиостанции! У каждого зрителя будет возможность выиграть призы, главный из которых — шикарный мангал от «Радио Дача». Собирайте родных, друзей и приходите зарядиться душевным теплом и яркими эмоциями. Лето там, где есть «Радио Дача», поделился ведущий Илья Муромов.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению ухи продлится порядка двух часов. Здесь будет и зрелищное кулинарное шоу от шеф-повара, и советы, как нужно выбирать рыбу для разных блюд, и секреты приготовления, и даже интересная развлекательно-познавательная программа, которая объединит «правдивые» истории опытных рыбаков, любопытные факты о рыбе и ее свойствах и живое общение всех участников мастер-класса.

«Большая уха» — устоявшаяся традиция гастрономического фестиваля, который посвящен рыбе и морепродуктам. Неизменным остается объем — 100 литров, а вот рецепты меняются каждый год. В 2018 году, например, наваристый рыбный суп готовили из легендарных сардин иваси, которые привезли с Дальнего Востока, в 2019 году «Уха всех морей» помогала познакомиться с гастрономической географией России, потому что рыбу для нее доставили из самых разных российских регионов.

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