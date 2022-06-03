В Совфеде предупредили Киев о жестком ответе Москвы в случае удара по Крыму

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в пятницу, 3 июня, в беседе с «Известиями» заявил, что в случае ударов по полуострову со стороны Украины ответ Москвы будет очень жестким.

Таким образом он отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в интервью украинским СМИ заявил, что Киев может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает полуостров не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, территорию якобы уже успешно бомбили.



По словам Цекова, Арестович, делая подобные заявления, не осознает, какими будут последствия сказанного.

«Естественно, наша противовоздушная оборона будет на чеку, и я уверен, что если будут попытки поразить наши противовоздушные силы, они отразят эти атаки. А потом ответ Украине будет очень жесткий. И это касается не только Крыма. Хоть он и говорит, что Крым — это территория Украины, вообще-то мы, крымчане, считаем себя российской территорией», — подчеркнул сенатор.

Цеков добавил, что заявления Арестовича всерьез воспринимать не стоит.

Глава Крыма Сергей Аксенов 3 июня также предупредил украинские власти, что попытки нанести ракетный удар по полуострову приведут к тому, что в ответ Москвой будут уничтожены центры принятия решений в Киеве. По словам главы полуострова, мнение киевских политиков о принадлежности Крыма никого не волнует, а вооружение, поставляемое Вашингтоном Украине, до места назначения не доберется — «наши вооруженные силы об этом позаботятся».

1 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Однако 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям в РФ.

В Москве к поставкам американских РСЗО Киеву отнеслись негативно. 2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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