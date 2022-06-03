В Латвии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) страны.

Отмечается, что пациент в возрастной группе до 50 лет находится под наблюдением практикующего врача, заболевание протекает в легкой форме. По данным центра, он был заражен за границей.

«SPKC проводит опрос пациентов и организует необходимые мероприятия. <...> Эпидемиологическое расследование продолжается», — говорится в сообщении.

31 мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

30 мая в Нигерии был зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.