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Песков отметил оперативность экстренных служб при пожаре в БЦ в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 3 июня, прокомментировал крупный пожар в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Он отметил, что экстренные службы среагировали оперативно.

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«Это городское происшествие, хотя и достаточно крупное. Все службы среагировали, и наша противопожарная служба среагировали весьма оперативно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Утром в пятницу в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы произошло возгорание. В МЧС России указали, что сообщение о пожаре поступило в 09:31 мск. Возгоранию присвоили высший ранг сложности — № 5.

Одного из спасенных с верхнего этажа здания госпитализировали. Предположительно, 24-летний молодой человек отравился продуктами горения.

Позже столичная прокуратура начала проверку.

По некоторым данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. Другая версия гласит, что возгорание началось из-за поджога. Точная причина сейчас устанавливается. Полностью справиться с огнем спецслужбам удалось в 12:32.

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