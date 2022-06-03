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Захарова заявила о готовности России поставлять зерно всем странам

Захарова: РФ готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, этому мешают санкции Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия готова поставлять зерно всем странам, которые в нем нуждаются, однако санкции, введенные Западом, этому препятствуют. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Россия также готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам, однако — еще раз хотели бы подчеркнуть и очень надеемся, что эта информация дойдет до конечного потребителя, — этому препятствует именно Запад, который в угоду своим политическим и, кстати, коммерческим интересам ввел ограничения на заход иностранных судов в российские порты, обслуживание российских судов в иностранных портах, а также создал непреодолимые барьеры в сфере страхования и банковских транзакций», — сказала она на брифинге.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

16 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму по величине производителю пшеницы.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует украинской вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

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