«ИрАэро» сообщила о запрете авиавластей Израиля на полеты в эту страну

Региональная авиакомпания России «ИрАэро» с июня не летает из Москвы в Тель-Авив из-за приостановки разрешения на выполнение рейсов со стороны авиавластей Израиля, но работает над возобновлением действия разрешения. Об этом сообщили «Известиям» в компании в пятницу, 3 июня.

«С 1 июня 2022 г. авиакомпания «ИрАэро» не выполняет полеты по маршруту Москва – Минеральные Воды – Тель-Авив (Израиль) по причине приостановки разрешения на выполнение рейсов со стороны авиационных властей Израиля», — сообщил представитель перевозчика.

Рейсы в Тель-Авив «ИрАэро» начала выполнять 18 апреля 2022 года. Рейсы выполнялись по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Superjet 100, их загрузка была полной, уточнили в компании. Всего за полтора месяца на данном направлении перевезли 3340 пассажиров в обе стороны.

6 апреля Росавиация продлила до 13 апреля ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге и в центральной части страны. Российским авиаперевозчикам рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

4 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возобновлении авиасообщения с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Западные страны начали вводить санкции в отношении Москвы после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения в Донбассе.