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Аналитики назвали самые подорожавшие автомобили с пробегом

В «Авто.ру» назвали автомобили с пробегом, которые стали стоить дороже, чем они стоили новыми
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Эксперты «Авто.ру» изучили рынок и составили рейтинг автомобилей с пробегом, которые в июне 2022 года стоят дороже, чем на момент их покупки в новом состоянии 3–5 лет назад. С результатами исследования 3 июня ознакомились «Известия».

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Как отмечают специалисты, за счет увеличения стоимости на этих автомобилях можно заработать.

Так, среди трехлетних автомобилей с пробегом лидерами по дороговизне стали японские марки. Возглавила рейтинг Toyota Hilux с ростом цены на 76,4%. В 2019 году средняя стоимость составила порядка 2,6 млн рублей, а по состоянию на 2022 год цена составляет около 4,6 млн. Другие модели марки (Land Cruiser 200 и Prado) тоже показали значительное увеличение стоимости — около 60%.

Вторая по увеличению цены категория подержанных автомобилей — немецкие модели премиум-класса. Средний рост также составил порядка 60%, в лидерах Mercedes-Benz GLE и Audi A3. Выросла в цене и трехлетняя LADA (ВАЗ) 2121, которая подорожала на 45%.

В категории пятилетних автомобилей с пробегом больше всего можно заработать на продаже 3-х дверной Нивы и Toyota RAV4. Эти модели подорожали на 40% от цены покупки. Далее в рейтинге — внедорожники от Toyota и более компактные Audi A4 и Mazda 6. В экономсегменте рост цены оказался еще ниже и не превысил 27%. В этой категории лидируют Lada Vesta и Hyundai Solaris.

При этом среди машин 2017 года есть и те, которые значительно потеряли в цене. Например, BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса сейчас стоят на 30% дешевле, чем при покупке.

Днем ранее эксперты автомобильного портала «Дром» сообщили, что цены на подержанные машины в России продолжают падать второй месяц подряд. Так, в апреле бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта, в мае же эта тенденция продолжилась. Средняя цена выставленной на продажу подержанной машины в России в мае упала на 12% относительно апреля.

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