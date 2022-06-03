Захарова обвинила Киев в применении оружия из США против гражданского населения

Украинские националисты активно применяют поставляемое США оружие против гражданского населения. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские неонацисты активно применяют это самое поставляемое Соединенными Штатами и под нажимом США оружие против гражданского населения. И не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков», — сказала она на брифинге.

По ее словам, удары специально наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения. Захарова отметила, что это «реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать».

Днем ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена хочет продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, оснащенных ракетами Hellfire. По информации агентства, Белый дом планирует уведомить конгресс о возможной продаже в ближайшие дни, выступив с последующим публичным заявлением об этом.

1 июня стало известно, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы американская сторона их ни аргументировала, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

30 мая украинские войска за сутки 86 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), выпустив 544 единицы боеприпасов, в результате чего погибли четыре мирных жителя и 20 пострадали.

27 мая сообщалось, что 125 мирных жителей погибли в ДНР за 100 дней — с 17 февраля по 27 мая. При этом ранения в республике получили 578 мирных жителей, включая 46 детей.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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