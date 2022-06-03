Автомобиль такси сбил маленькую девочку на переходе в Ижевске

В Ижевске автомобиль такси сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на первый отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

Наезд произошел вечером 2 июня напротив дома № 2 по улице Дзержинского. Восьмилетняя девочка пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.

В результате ДТП школьница получила различные травмы. Ее госпитализировали.

30 мая в городе Вилючинск в Камчатском крае под колеса иномарки попал трехлетний велосипедист. Спасти мальчика не удалось, он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.